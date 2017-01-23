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23.01.17 / 10:24 Новости / Политика / Россия и мир

Мизулина вышла из партии «Справедливая Россия»

Она была ее членом с 2007 года

мизулина вышла из партии

Фото: коллаж АБН

Сенатор Елена Мизулина покидает партию «Справедливая Россия». Об этом в понедельник сообщается на ее сайте.

Сенатор направила соответствующее заявление в региональное отделение партии в Омской области, которую Мизулина представляла в Совфеде. Она была членом «Справедливой России» с 2007 года.

Добавим, Мизулина не уточнила причины такого решения. Она стала членом Совета Федерации в 2015 году. До этого они депутатом Государственной Думы трех созывов. Мизулина — один из инициаторов запрета «беби-боксов» в России.

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