Модный дом Pierre Cardin прекратил переговоры о запуске производства в России Причина разногласий - разные ожидания сторон

Модный дом Pierre Cardin прекратил переговоры о запуске производства в России. Об этом сообщил в понедельник президент Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности Андрей Разбродин.

Президент Союзлегпрома отметил, что переговорам о локализации мешало то, что у российской стороны и руководства модного дома изначально были разные ожидания. У модного дома есть проблемы, и интерес их был своеобразный, не устраивающий нас. В итоге выяснилось, что под локализацией руководство модного дома подразумевает совсем иное. Оно хочет продавать лицензии и при этом ничего не вкладывать. Отечественным производителям подобное решение показалось не выгодным, потому что кроме покупки лицензии и инвестиций в производство, необходимо продукцию сбывать.

Напомним, в марте 2016 года преемник модельера Пьера Кардена Родриго Базиликати сообщал, что Pierre Cardin начал переговоры о прекращении производства продукции в России. Позже, как передавала пресс-служба Краснодарского края, Базиликати обсуждал с вице-губернатором Краснодарского края Сергеем Алтуховым возможности производства Pierre Cardin на местных предприятиях. После того, как состоялись эти переговоры Пьер Карден пригласил представителей краснодарских швейных предприятий и чиновников администрации региона во Францию для обсуждения возможности старта производства.