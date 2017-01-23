Московская биржа открылась разнонаправленно ММВБ – 2 160,13; РТС – 1 138,85

Торги понедельника на Московской бирже открылись разнонаправленно. РТС снизился до 1138,85 пункта, а ММВБ вырос до 2160,13 пункта.

Ведущий аналитик АКБ «Российский капитал» Анастасия Соснова отметила, что общий фон 23 января выглядит противоречиво. Азиатские фондовые индексы торгуются разнонаправленно. Котировки нефти европейского сорта Brent стабилизировались в районе $55,5 за баррель. Соснова напомнила, что на минувших выходных в Вене прошла встреча мониторингового комитета при ОПЕК. И, согласно сделанным по итогам встречи официальным заявлениям, многие страны выполняют план по сокращению объемов добычи даже с опережением графика, подчеркнула аналитик.

Нефтяной рынок в целом отметил положительные итоги заседания комитета, но серьезным драйвером роста цен на нефть они не стали. По прогнозу аналитика, в ближайшее время нефтяные котировки будут балансировать в диапазоне $52-58 за баррель.

Токийская биржа закрылась падением. TOPIX снизился на 18,83 до 1514,63 пункта. JPX-Nikkei 400 стал меньше на 179,79 – 13567,32 пункта.