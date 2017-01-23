На переговорах в Астане присутствуют около 15 оппозиционных групп из Сирии Как такового главы сирийской делегации нет

На межсирийских переговорах в Астане присутствуют представители около 15 сирийских оппозиционных групп. Об этом заявил в понедельник замглавы МИД Казахстана Роман Василенко.

«Полномочиями представлять всю сирийскую оппозицию ни один человек не был наделен», — уточнил Василенко. Планируется, что переговоры продлятся два дня.

Напомним, накануне в Астане состоялась трехсторонняя встреча России, Ирана и Турции. Всего в них примут участие семь делегаций — правительства и оппозиции Сирии, также России, Турции и Ирана, команда спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры и посол США в Казахстане Джордж Крол в качестве наблюдателя.

Переговоры стартуют 23 января в 13:00 по местному времени (10:00 мск). По итогам встречи состоится совместная пресс-конференция.