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23.01.17 / 22:12 Новости / Россия и мир / Экономика

Шувалов: Ограничение наличных расчетов в правительстве не обсуждается

В России «особая история»

наличный расчет

Фото с сайта theins.ru

Ограничение наличных расчетов в правительстве не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник первый вице-премьер России Игорь ШуваловКак заявил Шувалов, в настоящее время в России люди настороженно относятся к обмену денежных знаков и введения любых ограничений. Но никаких ограничений и принуждений не будет. Также Шувалов добавил, что в банки вкладывают большие финансовые ресурсы в современные технологии. Все транзакции, проводимые банком с применением этих технологий, естественным образом войдут обиход любой семьи.

Напомним, ранее премьер-министр России Антон Силуанов предложил уменьшить расчеты наличными при покупках. Кроме того, для граждан установить ограничение расчетов наличными при покупке дорогостоящих товаров, после которой расчеты проводятся в безналичной форме. Известно, что решение Силуанова поддержал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.

По материалам: tass.ru
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