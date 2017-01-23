Шувалов: Ограничение наличных расчетов в правительстве не обсуждается В России «особая история»

Ограничение наличных расчетов в правительстве не обсуждается. Об этом сообщил в понедельник первый вице-премьер России Игорь Шувалов. Как заявил Шувалов, в настоящее время в России люди настороженно относятся к обмену денежных знаков и введения любых ограничений. Но никаких ограничений и принуждений не будет. Также Шувалов добавил, что в банки вкладывают большие финансовые ресурсы в современные технологии. Все транзакции, проводимые банком с применением этих технологий, естественным образом войдут обиход любой семьи.

Напомним, ранее премьер-министр России Антон Силуанов предложил уменьшить расчеты наличными при покупках. Кроме того, для граждан установить ограничение расчетов наличными при покупке дорогостоящих товаров, после которой расчеты проводятся в безналичной форме. Известно, что решение Силуанова поддержал министр труда и социальной защиты России Максим Топилин.