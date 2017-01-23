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23.01.17 / 16:47 Новости / Россия и мир / Финансы

Объем инвестиций «Роснефти» составил 750 млрд рублей в 2016 году – Сечин

Также компания добыча свыше 210 млн тонн нефти

Объем инвестиций «Роснефти»

Коллаж АБН

Объем инвестиций «Роснефти» составил 750 млрд рублей в прошлом году. Об этом в понедельник сообщил глава компании на встрече с президентом Владимиром Путиным.

Средства направили на новые проекты и увеличение эксплуатационного бурения в Западной Сибири. Также «Роснефть» добыла 210 миллионов тонн нефти и 67 млрд кубометров газа.

Добавим, Сечин отметил, что минувший год характеризовался большой волатильностью на рынках углеводородов. Он также рассказал, что работа была «напряженной».

Напомним, в этом году компания планирует увеличить поступления в госбюджет России. Кроме этого, «Роснефть» объявила о намерении создавать новые рабочие места.

По материалам: 1prime.ru
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