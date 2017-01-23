Россияне заметили снижение темпа роста цен — опрос Часть респондентов отметила подорожание ряда категорий товаров и услуг в декабре

Жители России заметили снижение темпа роста цен на основные категории продуктов в прошлом году. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в понедельник.

При этом часть респондентов отметила подорожание ряда категорий товаров и услуг в декабре 2016 года. Наиболее ощутимо выросли в цене, по мнению опрошенных, мясо (48 пунктов против 50 в январе 2016 года), овощи и фрукты (47 пунктов против 63).

Отметим, ВЦИОМ провел опрос 24–25 декабря. Он прошел в 130 населенных пунктах России. В опросе участвовали 1,6 тыс. россиян.