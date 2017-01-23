В ЗакСе выступили против установки памятника Фиделю Кастро в Петербурге Коммунисты не намерены сдаваться

В Законодательном Собрании выступили против установки памятника Фиделю Кастро в Петербурге. Об этом АБН в понедельник рассказала руководитель фракции КПРФ в парламенте Ольга Ходунова.

Вопрос об увековечивании памяти Кастро парламент рассмотрел на заседании комиссии по образованию, культуре и науке.

«Думаю, это было политическое решение, связанное с тем, что предложение поступило от КПРФ», — предположила Ольга Ходунова. Она добавила, что основным аргументом противников установка памятника Кастро было нежелание вождя кубинской революции увековечивать его имя на Кубе.

«Он хотел оградить свою страну от культа личности и это понятно. Но мы тут смотрим шире, мы смотрим тут с точки зрения дружбы между странами и перспектив развития наших отношений. Нельзя установку памятника воспринимать так узко. Кроме того, мы говорим, что, возможно, этот вопрос можно решить топономически», — заявила Ходунова. Она добавила, что КПРФ продолжит отстаивать в ЗакСе свою идею.

Напомним, кубинский революционер Фидель Кастро умер в ноябре 2016 года. Брат Фиделя Рауль Кастро заявил, что увековечивание его памяти на Кубе не будет, так как Фидель был против любых проявлений культа личности. Кастро руководил Кубой с 1959 по 2006 год. При нем страна стала однопартийным государством под руководством коммунистической партии.

В КПРФ предложили установить памятник Кастро в парке Авиаторов. Он находится в между Новоизмайловским проспектом, Кубинской, Кузнецовской и Бассейной улицами.