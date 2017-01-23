«Пассажиравтотранс» Петербурга получил 32 новых автобуса Volgabus Низкопольных

В парки ГУП «Пассажиравтотранса» Петербурга поступило 32 новых автобуса марки Volgabus. Об этом в понедельник сообщили в «Пассажиравтотрансе».

Эти автобусы могут вместить до 111 пассажиров. Их характеристики — низкий уровень пола, высокий класс экологической безопасности двигателя, наличие откидного пандуса для маломобильных категорий населения и современных информационных систем. Автобусы выведут на маршруты № 8, 46, 87, 200, 210.

Еще 21 автобус поступят в «Пассажиравтотранс» до 30 марта. Также в марте в город привезут 124 двухсекционных автобуса вместимостью до 170 пассажиров для развозки гостей Кубка конфедераций — 2017.

Средний возраст автобусов «Пассажиравтотранса» составляет 5,4 года. В 2016 году автопарки приняли 222 автобуса.