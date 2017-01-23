Петербуржцы требуют возбуждения административного дела в отношении застройщика ЖК «Планетоград» Они заявляют о проблемах с документацией

Жители Московского района Петербурга требуют возбуждения административного дела в отношении ООО «Агентство по развитию территории «Созидание», застройщика ЖК «Планетоград». Об этом АБН в понедельник сообщил активист Александр Беляев.

По словам Беляева, проектная декларация компании не соответствует требованиям действующего законодательства. В связи с этим активисты обратились в комитет по строительству Петербурга. Они заявляют о необходимости возбудить уголовное дело в отношении «Созидания».

Напомним, «Создание» является застройщиком компании Setl Group, которая реализует проект ЖК «Планетоград» совместно с «Моргал Инвестментс». На площади 240 га должны возвести 1,45 млн кв. м жилья. Новый район находится очень близко к Пулковской обсерватории. Если он будет построен, исследования в обсерватории окажутся под угрозой. Строительство «Планетограда» согласовал новый директор учреждения Назар Ихсанов. Противники этого решения провели 22 января митинга на Марсовом поле.