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23.01.17 / 18:41 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

Петербуржцы требуют возбуждения административного дела в отношении застройщика ЖК «Планетоград»

Они заявляют о проблемах с документацией

планетоград

Коллаж АБН

Жители Московского района Петербурга требуют возбуждения административного дела в отношении ООО «Агентство по развитию территории «Созидание», застройщика ЖК «Планетоград». Об этом АБН в понедельник сообщил активист Александр Беляев.

По словам Беляева, проектная декларация компании не соответствует требованиям действующего законодательства. В связи с этим активисты обратились в комитет по строительству Петербурга. Они заявляют о необходимости возбудить уголовное дело в отношении «Созидания».

Напомним, «Создание» является застройщиком компании Setl Group, которая реализует проект ЖК «Планетоград» совместно с «Моргал Инвестментс». На площади 240 га должны возвести 1,45 млн кв. м жилья. Новый район находится очень близко к Пулковской обсерватории. Если он будет построен, исследования в обсерватории окажутся под угрозой. Строительство «Планетограда» согласовал новый директор учреждения Назар Ихсанов. Противники этого решения провели 22 января митинга на Марсовом поле.

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