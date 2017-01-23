«Почта России» предложит работу уволенным сотрудникам Сбербанка «Без работы не останутся» - Страшнов

ФГУП «Почта России» предложит работу сотрудникам Сбербанка, которых могут уволить из-за цифровой трансформации в банке. Об этом в понедельник сказал гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов.

«Хочу заверить, что сокращаемые сотрудники Сбербанка без работы не останутся», — заявил Страшнов. Он отметил, что работники Сбербанка – это «квалифицированные кадры», которые «прошли серьезную школу».

Отметим, также о готовности трудоустроить сотрудников банка сообщили в РПЦ. Церковь будет помогать тем, кто потерял работу из-за автоматизации и информатизации процессов, заявил ответственный за взаимоотношения Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

Напомним, ранее глава Сбербанка Герман Греф сказал, что к 2025 году число работников кредитно-финансовой организации может стать в два раза меньше «в связи с цифровой трансформацией». Об этом Греф сказал, выступая в Давосе на экономическом форуме. Ранее, в декабре 2016 года, в организации предупредили, что в 2017 году Сбербанк уволит 8% штата благодаря развитию онлайн-банкинга.