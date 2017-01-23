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23.01.17 / 23:45 Новости / Россия и мир / Спорт

Федеральные каналы сделали коммерческое предложение FIFA

Предложение касается приобретения прав на трансляцию ЧМ-2018

предложение fifa

Фото с сайта fishki.net

Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» предложили FIFA приобрести права на трансляцию ЧМ-2018. Об этом в понедельник заявил генпродюсер Первого канала Александр Файфман.

Совместное предложение российских федеральных каналов FIFA о приобретении прав на трансляцию матчей Кубка конфедераций 2017 года и чемпионата мира 2018 года оценивается не менее чем в $100 млн. Как отметил Файфман, переговоры о совместной оферте должны были провести на прошлой неделе, но отменили по инициативе FIFA. О дате следующих переговоров пока не сообщается.

Напомним, в конце 2016 года вице-премьер Виталий Мутко сообщил, что права на трансляцию ЧМ-2018 намерены продать за $100 млн. Президенту Российского футбольного совета цена контракта показалась завышенной. В FIFA заявили о том, что тщательно будут следить за продажей входных билетов на футбольные матчи.

По материалам: tass.ru
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