Промпроизводство в РФ выросло на 1,1% в 2016 году Производство легковых машин сократилось на 7,4%

Промышленно производство в России увеличилось на 1,1%. Об этом свидетельствуют данные Росстата, опубликованные в понедельник.

В декабре рост составил 3,2% год к году. Показатель стал максимальным в годовом выражении за последние два года.

Добыча полезных ископаемых за год увеличилась на 2,5%. Также производство и распределение электроэнергии, газа и воды выросло на 1,5%. В то же время производство легковых машин сократилось на 7,4%.

Отметим, за период с января по ноябрь 2016 года промпроизводство в стране выросло на 0,8%. МЭР прогнозирует роста промпроизводства на 0,4% по итогам минувшего года.

Добавим, промышленное производство в Петербурге выросло на 3,9% по итогам 2016 года. Наибольший рост зафиксировали в пищевой промышленности .