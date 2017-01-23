Промпроизводство в Петербурге в 2016 году выросло на 3,9% Сильнее всего выросла пищевая промышленность

Промышленное производство в Петербурге в 2016 году выросло на 3,9%. Об этом сообщили в Петростате в понедельник.

Наибольший рост зафиксировали в пищевой промышленности — 22,3%. Выпуск резиновых и пластмассовых изделий вырос на 18,8%, а неметаллических минеральных продуктов — на 11,8%.

Машиностроение сократилось на 11,7%. Еще на 6,9% упало швейное и текстильное производство, а автомобилестроение уменьшилось на 6%.

Напомним, по итогам января промышленность в России достигла максимального за два год роста — 2,7%. С января по ноябрь промпроизводство выросло на 0,8%. МЭР прогнозирует роста промпроизводства на 0,4% по итогам прошлого года.