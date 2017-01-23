Danone выплатит авторские отчисления «Союзмультфильму» за «Простоквашино» За кота Матроскина

Производитель молочных продуктов Danone выплатит авторские отчисления «Союзмультфильму» за линейку «Простоквашино». Об этом в понедельник рассказал министр культуры Владимир Мединский.

Отвечая на вопрос RNS, Мединский пояснил, что Danone «готов или уже заключил» соглашение с студией мультипликации. «Мы надеемся, что все будет позитивно», — подчеркнул министр. При этом в самом Danone RNS не удалось получить комментарий.

Напомним, ранее «Союзмультфильм» предъявлял Danone претензии из-за того, что компания использовала изображения персонажей мультфильма «Трое из Простоквашино». При этом до сих пор юридически не урегулировано, кому принадлежат права на мультфильм – авторам или студии. В Danone сообщали, что права на бренд «Простоквашино» приобрели у Эдуарда Успенского, автора истории про кота Матроскина, пса Шарика и мальчика Дядю Федора. Мединский пообещал Danone «проблемы».