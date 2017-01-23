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23.01.17 / 13:38 Новости / Петербург и Ленобласть

ГИБДД остановила акцию протеста на трассе М-11

Протестовали субподрядчики строительства магистрали

На границе Беларуси и Литвы

Фото: autobull.net

Сотрудники ГИБДД остановили акцию протеста на трассе М-11, между Москвой и Петербургом. Это произошло в понедельник.

Участники акции планировали грузовиками перекрыть технологический съезд с трассы на участок, который ведет от Тосно в Гатчину. Дорогу пытались перекрыть два грузовика. Сотрудники ГИБДД попросили участников акции убрать автомобили. В 11:25 транспорт отогнали.

Субподрядчики строительства М-11 протестуют из-за задолженности по зарплате. Общая сумма долга составляет порядка 4 млрд рублей. Генподрядчик строительства — турецко-итальянская компания ICA.

По материалам: fontanka.ru
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