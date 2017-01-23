Власти США проводят расследование в отношении Yahoo из-за взломов — СМИ Компания могла скрывать от инвесторов риски, связанные с кибербезопасностью

Власти США проводят расследование в отношении американской интернет-компании Yahoo из-за взломов, которые повлекли за собой утечку данных 500 млн пользователе. Об этом пишет в понедельник Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Расследование ведет Государственная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку США. В частности, комиссию интересует, насколько вовремя Yahoo сообщила инвесторам о взломах. От компании требуют сообщать о рисках, так как утечка данных могла затронуть инвесторов.

По данным издания, расследование находится на начальной стадии. О его результатах источникам пока ничего не известно.

Напомним, в сентябре 2016 года корпорация заявила, что в конце 2014 года хакеры украли данные 500 миллионов пользователей. Это могли быть их имена, адреса, телефоны, адреса электронной почты и пароли. Данные платежных карт и банковских счетов не были украдены, уточнили в компании.