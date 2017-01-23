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23.01.17 / 03:45 Новости / Россия и мир / Экономика

Разработчика системы госзакупок назначат без конкурса

По поручению Путина

Путин в Китае без конкурсаПрезидент России Владимир Путин поручил премьеру Дмитрию Медведеву назначить разработчика Единой информационной системы (ЕИС) на 2017–2018 годы без проведения конкурса. Об это пишут в понедельник «Ведомости».

Глава государства в своем поручении не указал, кто должен стать исполнителем. Как отмечает издание, ранее «Ростех» намеревался заняться разработкой системы.

«Ростех», по словам гендиректора Cognitive Technologies Андрея Черногорова. сможет формулировать технические параметры каталога товаров и услуг и диктовать форматы интеграции внешних систем. По подсчетам Минфина, госкорпорация может заработать 350 млн рублей в год благодаря контракту.

По материалам: vedomosti.ru
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