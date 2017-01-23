Samsung вложит $2,5 млрд в расширение производства на севере Вьетнама — СМИ Там выпускают экраны для смартфонов

Южнокорейская компания Samsung инвестирует $2,5 млрд в расширение своего производства во Вьетнаме. Об этом в понедельник сообщает издание Dau tu.



На двух вьетнамских заводах концерн производит сенсорные жидкокристаллические экраны для смартфонов. По данным издания, подписание официального инвестиционного соглашения между руководством южнокорейской компании и вьетнамским правительством может состоятся уже в первом квартале 2017 года.

Добавим, по информации Государственного статистического управления Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), в прошлом году продажи за рубеж продукции компании Samsung Vietnam принесли стране 22,7% всей экспортной выручки. Компания производит мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, жидкокристаллические телевизоры и мониторы. В ней работают свыше 110 тыс. граждан Вьетнама.