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23.01.17 / 09:20 Новости / Россия и мир / Экономика

Samsung вложит $2,5 млрд в расширение производства на севере Вьетнама — СМИ

Там выпускают экраны для смартфонов

mobile-google samsungЮжнокорейская компания Samsung инвестирует $2,5 млрд в расширение своего производства во Вьетнаме. Об этом в понедельник сообщает издание Dau tu.


На двух вьетнамских заводах концерн производит сенсорные жидкокристаллические экраны для смартфонов. По данным издания, подписание официального инвестиционного соглашения между руководством южнокорейской компании и вьетнамским правительством может состоятся уже в первом квартале 2017 года.

Добавим, по информации Государственного статистического управления Социалистической Республики Вьетнам (СРВ), в прошлом году продажи за рубеж продукции компании Samsung Vietnam принесли стране 22,7% всей экспортной выручки. Компания производит мобильные телефоны, смартфоны, планшеты, жидкокристаллические телевизоры и мониторы. В ней работают свыше 110 тыс. граждан Вьетнама.

По материалам: baodautu.vn
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