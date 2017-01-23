Суд приостановил производство по делу о выселении семьи из-за строительства Серного моста Для проведения дополнительной экспертизы

Петербургский городской суд приостановил производство по иску комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) к семье Новиченко, дом которых планируется снести из-за строительства дороги и моста. Об этом сообщили в суде в понедельник.

В инстанции уточнили, что производство прекращено в связи с назначением дополнительной экспертизы. Ранее КРТИ уже выиграл иск о расселении.

Напомним, Серный мост должен соединить Петроградскую сторону и остров Декабристов. Для строительства моста, власти Петербурга расселяют здание на Ремесленной улице. Компания «Стройплан» , по контракту с администрацией Петербурга, оценила жилплощадь Новиченко в 1,69 млн рублей, что ниже кадастровой стоимости.