«Северсталь» продаст итальянскую «дочку» Предприятие производит стальные канаты

Предприятие «Северсталь-метиз» продаст дочернюю компанию Redaelli Tecna, которая базируется в Италии. Об этом на предприятии сообщили в понедельник.

Redaelli Tecna занимается производством стальных канатов. Покупателем выступит австрийская Teufelberger Wirerope, стоимость сделки не разглашают. Ее планируют закрыть до июля 2017 года. «Северсталь» продает компанию, чтобы, по словам гендиректора «Северсталь менеджмент», сконцентрироваться на российском рынке.

Канаты производства Redaelli Tecna используют при бурении, в том числе в горной добыче. Также их применяют на строительстве. В штате компании 330 человек. В 2015 году выручка составила 91,7 млн евро.

«Северсталь» купила Redaelli Tecna в 2008 году. Тогда стоимость сделки составила $55 млн.