Контракты по «Силе Сибири» на 8 млрд рублей получил «Томпромтранс» Микропредприятие из Томска

Подряды на сумму 8 млрд рублей по строительству объектов газопровода «Сила Сибири» получило ООО «Томпромтранс». О том, что предприятие дополнительно будет привлекать субподрядчиков, глава «Томпромтранса» Евгений Лаврененко.

Глава компании также сообщил, что у фирмы есть необходимая техника. В «Томпромтрансе» выбирают организации, которые подключаться к субподряду.

«Газпром» присудил компании 40 подрядов. Среди них – возведение административных зданий, жилых и соцобъектов, а также объектов производственной и энергоинфраструктуры в городе Алдан.

Отметим, компания «Томпромтранс» работает с 2012 года. По данным СПАРК, это микропредприятие с количеством персонала до пяти человек.

Ранее «Газпром» уменьшил инвестиции в «Силу Сибири» с 92,1 млрд рублей до 76,2 млрд рублей. В целом на газопровод потратят порядка 800 млрд рублей. «Газпром» и китайская CNPC подписали контракт в 2014 году. Длина газопровода составит более 3 тыс. км. По трубам будут поставлять 38 млрд кубометров газа в год в течение 30 лет.