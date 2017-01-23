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23.01.17 / 10:42 Новости / Общество / Россия и мир

СК возбудил дело против связанных с «Правым сектором» россиян

По статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней»

СК правый сектор

Фото АБН

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пяти россиян, которых подозревают в причастности к деятельности «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней». По данным следствия, пятеро россиян в разное время переехали из РФ на Украину и вступили в ряды «Правого сектора».

Отметим, в сентябре прошлого года российский Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении лидеров и руководителей «Правого сектора». Следователи уточнили, что активисты организации систематически совершали преступления против России и ее граждан.

«Правый сектор» с 2015 года внесен в реестр запрещенных в России организаций по решению Верховного суда.

По материалам: interfax.ru
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