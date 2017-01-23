СК возбудил дело против связанных с «Правым сектором» россиян По статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней»

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против пяти россиян, которых подозревают в причастности к деятельности «Правого сектора» (организация запрещена в РФ). Об этом в понедельник сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Дело возбудили по статье «Руководство деятельностью экстремистской организации и участие в ней». По данным следствия, пятеро россиян в разное время переехали из РФ на Украину и вступили в ряды «Правого сектора».

Отметим, в сентябре прошлого года российский Следственный комитет возбудил уголовные дела в отношении лидеров и руководителей «Правого сектора». Следователи уточнили, что активисты организации систематически совершали преступления против России и ее граждан.

«Правый сектор» с 2015 года внесен в реестр запрещенных в России организаций по решению Верховного суда.