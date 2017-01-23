В Петербурге 26 января устроят скидку до 50% на билеты в театры и на концерты «СуперЧетверг»

В Петербурге 26 января пройдет акция со скидками до 50% на билеты в театры и на концерты. Об этом в понедельник сообщили в Дирекции театрально-зрелищных касс.

«Билетер» назвал акцию «СуперЧетверг». В этот день театралы смогут приобрести со скидками электронные билеты на спектакли января, февраля и марта.

«СуперЧетверг» продлится больше суток: с 12:00 26 января по 23:59 27 января. Для участия в акции покупателю необходимо получить промокод на сайте bileter.ru. В акции принимают участие театр им. Ленсовета, театр-фестиваль «Балтийский дом», «Мюзик-холл», «Санкт-Петербург опера», Государственная Академическая Капелла, «Петербург-Концерт» и другие.

Напомним, в ноябре прошлого года прошла акция «СуперПятница». ДТЗК также принял в ней участие. Тогда за полтора дня петербуржцы купили почти 28 тыс. билетов.