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23.01.17 / 17:42 Новости / Общество / Петербург и Ленобласть

В Петербурге 26 января устроят скидку до 50% на билеты в театры и на концерты

«СуперЧетверг»

скидки билетыВ Петербурге 26 января пройдет акция со скидками до 50% на билеты в театры и на концерты. Об этом в понедельник сообщили в Дирекции театрально-зрелищных касс.

«Билетер» назвал акцию «СуперЧетверг». В этот день театралы смогут приобрести со скидками электронные билеты на спектакли января, февраля и марта.

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«СуперЧетверг» продлится больше суток: с 12:00 26 января по 23:59 27 января. Для участия в акции покупателю необходимо получить промокод на сайте bileter.ru. В акции принимают участие театр им. Ленсовета, театр-фестиваль «Балтийский дом», «Мюзик-холл», «Санкт-Петербург опера», Государственная Академическая Капелла, «Петербург-Концерт» и другие.

Напомним, в ноябре прошлого года прошла акция «СуперПятница». ДТЗК также принял в ней участие. Тогда за полтора дня петербуржцы купили почти 28 тыс. билетов.

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