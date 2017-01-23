В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала прошли обыски В прокуратуру поступило два заявления от бывших сотрудников центра

В Центре традиционной народной культуры Среднего Урала прошли обыски. Об этом сообщает в понедельник «Ura.ru» со ссылкой на старшего помощника прокурора Свердловской области Марину Канатову.

По ее словам, в прокуратуру Ленинского района Екатеринбурга поступило два заявления от бывших сотрудников центра. «В одном случае речь идет о нарушении при Госзакупках, во втором о нарушении трудового и бюджетного законодательства», — сказала Канатова.

Напомним, ранее обыски прошли в екатеринбургском отделе управления по борьбе с экономическими преступлениями. Тогда следственные мероприятия были связаны с задержанием тренера Никиты Мальцева, который предложил взятку в размере 1,2 млн рублей владельцу букмекерской конторы. В с последним упоминалась фамилия оперативника ОЭБиПК городского главка.