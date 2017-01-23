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23.01.17 / 03:04 Новости / Россия и мир / Экономика

США проведут переговоры с Мексикой и Канадой по перезаключению НАФТА

"В ближайшее время"

трамп kontinentusa.com нафтаПрезидент США Дональд Трамп намерен провести с руководством Канады и Мексики переговоры, чтобы перезаключить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Политик сообщил об этом перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Мы собираемся начать переговоры о перезаключении НАФТА, а также по вопросам иммиграции и вопросам безопасности на границе», — заявил Трамп. По его словам, переговоры стартуют в ближайшее время.

Политик назвал Мексику «действительно потрясающей»страной. Он высоко оценил деятельность президента Энрике Пенья Ньето и сообщил, что считает его «удивительным».

 

 

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