США проведут переговоры с Мексикой и Канадой по перезаключению НАФТА "В ближайшее время"

Президент США Дональд Трамп намерен провести с руководством Канады и Мексики переговоры, чтобы перезаключить Североамериканское соглашение о свободной торговле (НАФТА). Политик сообщил об этом перед церемонией приведения к присяге высокопоставленных сотрудников аппарата Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома.

«Мы собираемся начать переговоры о перезаключении НАФТА, а также по вопросам иммиграции и вопросам безопасности на границе», — заявил Трамп. По его словам, переговоры стартуют в ближайшее время.

Политик назвал Мексику «действительно потрясающей»страной. Он высоко оценил деятельность президента Энрике Пенья Ньето и сообщил, что считает его «удивительным».