Судья КС выразил особое мнение по делу «ЮКОСа» Он назвал недопустимым запрос Минюста

Конституционный суд России опубликовал особое мнение судьи Владимира Ярославцева по делу «ЮКОСа». Документ опубликован в понедельник на сайте КС.

Ярославцев выразил мнение о возможности принятия запроса Минюста России о неисполнении решения Страсбургского суда по делу «ЮКОСа».

«Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», — считает Ярославцев.

Добавим, на минувшей неделе Конституционный суд признал неисполнимым решение Европейского суда по правам человека от 2014 года о выплате экс-акционерам «ЮКОСа» компенсации на сумму в 1,9 млрд евро. В суде подчеркнули, что выплата компенсаций идет вразрез с Конституцией России. Решение суда нельзя обжаловать.