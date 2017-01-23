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23.01.17 / 15:13 Новости / Общество / Россия и мир

Судья КС выразил особое мнение по делу «ЮКОСа»

Он назвал недопустимым запрос Минюста

судья кс юкосКонституционный суд России опубликовал особое мнение судьи Владимира Ярославцева по делу «ЮКОСа». Документ опубликован в понедельник на сайте КС.

Ярославцев выразил мнение о возможности принятия запроса Минюста России о неисполнении решения Страсбургского суда по делу «ЮКОСа».

«Полагаю, что запрос Министерства юстиции РФ не является допустимым и производство по делу подлежит прекращению», — считает Ярославцев.

Добавим, на минувшей неделе Конституционный суд признал неисполнимым решение Европейского суда по правам человека от 2014 года о выплате экс-акционерам «ЮКОСа» компенсации на сумму в 1,9 млрд евро. В суде подчеркнули, что выплата компенсаций идет вразрез с Конституцией России. Решение суда нельзя обжаловать.

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