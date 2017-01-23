СМИ: Стартовая цена месторождения Сухой Лог составит $145 млн Аукцион состоится 26 января

Стартовая цена золотоносного месторождения Сухой Лог составит $145 млн. Эта цена сниженная, отмечает в понедельник Reuters.

Аукцион намечен на 26 января. Месторождение, скорее всего, уйдет компании «СЛ Золото», совместному предприятию «Ростеха» и «Полюса», пишет издание. Остальные участники якобы испугались санкций и ограничений. При стартовой цене месторождения в $145 млн цена унции золота составит $2, что примерно в 10 ниже, чем на аналогичных торгах в мире.

Ранее глава Минприроды Сергей Донской также называл в числе подавших заявки на участие в аукционе ООО «Золото Бодайбо».

В начале января премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об этом аукционе. Сухой Лог, предположительно, содержит 28% золота в России. Оно находится в Иркутской области, открыто в 1961 году. Площадь – около 8 кв. км. Ранее аукцион планировали устроить в 2016 году.