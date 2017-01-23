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23.01.17 / 20:42 Новости / Россия и мир / Финансы

На уборку свалки в Шереметьево выделили 1,4 млрд рублей

Правительство региона, министерство строительства и министерство природы

свалка в шереметьевоНа уборку свалки в Шереметьево выделили 1,4 млрд рублей бюджетных средств. Об этом в понедельник рассказал Сергей Иванов, спецпредставитель президента РФ по вопросам охраны природы и экологии.

Деньги выделят правительство Московской области, министерство строительства и министерство природных ресурсов и экологии. Деньги дадут в экстренном порядке.

Объем свалки составляет 1 млн куб. м. В настоящий момент убрали уже 50% отходов. Работы начались в декабре.

Напомним, свалку нашли во время укладки новой взлетно-посадочной полосы для аэропорта «Шереметьево». Это произошло в конце осени 2016 года.

По материалам: tass.ru
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