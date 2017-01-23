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23.01.17 / 13:20 Новости / Петербург и Ленобласть / Экономика

Срок сдачи II очереди ЖК «Светлый мир „О’Юность…“» перенесли на конец 2017 года

Средняя готовность зданий превышает 80%

Светлый мир "О’Юность…"

Коллаж АБН

Срок ввода в эксплуатацию второй очереди жилого комплекса «Светлый мир «О’Юность…» перенесли на IV квартал 2017 года. Об этом АБН в понедельник сообщили в компании «Seven Suns Development».

Средняя готовность четырех возводимых зданий превышает 80%, отметили представители застройщика. Строители продолжают монтаж внутренних стен и сборных железобетонных конструкций. Работы по установке наружных перегородок завершены на 50%.

Отметим, ЖК «Светлый мир «О’Юность…» возводят на Октябрьской набережной в Невском районе Петербурга. Квартал будет состоять из восьми зданий высотностью до 25 этажей. Проект жилого комплекса предусматривает строительство детского сада на 220 мест и многоуровневого автомобильного паркинга на более чем 900 машин. Первую очередь квартала ввели в эксплуатацию в конце прошлого года.

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