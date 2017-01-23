Трамп пригласил Нетаньяху посетить Вашингтон в феврале Политики поговорили по телефону

Президент США Дональд Трамп пригласил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху приехать в Вашингтон с визитом в феврале. Об этом сообщает в воскресенье Jerusalem Post.

В воскресенье вечером политики поговорили по телефону. Беседа длилась около получаса. Трамп назвал разговор «очень милым».

Издание сообщает, что Трамп предложил израильскому коллеге встретиться с ним лично в феврале. Точная дата визита Нетаньяху в Вашингтон станет известна позже.

Напомним, ранее США объявили о планах по переносу американского посольства в Иерусалим. В Израиле этот шаг восприняли как признание города «единой столицей государства Израиль».

В воскресенье Израиль объявил о намерении построить 600 домов в оккупированном Восточном Иерусалиме. Проект обсуждался еще в 2016 году, однако был отложен после принятия Совбезом ООН резолюции, запрещающей Израилю возведение поселений на оккупированных территориях