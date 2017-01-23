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23.01.17 / 20:16 Новости / Россия и мир / Экономика

Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства

Это один из первых подписанных указов президента

транстихоокеанское партнерство

Фото reuters.com

Президент США Дональд Трамп подписал указ о выходе США из Транстихоокеанского партнерства. Он сделал это в понедельник.

Как пишет Reuters, именно это он обещал в ходе предвыборной кампании в прошлом году. Этот указ стал одним из первых для Трампа на его посту президента.

Напомним, Трамп вступил в должность 20 января. Он считает создание партнерства «потенциальной катастрофой» для США.

В Транстихоокеанское партнерство входят Япония, Австралия, Канада, Вьетнам, Новая Зеландия. Партнерство должно было создавать экономический перевес Китаю. Соглашение о создании блока подписали в прошлом году. Переговоры шли восемь лет.

По материалам: reuters.com
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