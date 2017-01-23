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23.01.17 / 11:06 Новости / Политика / Россия и мир

Стартовали совместные учения Японии и РФ

Они проходят к северу от Киото

Коллаж АБН

Коллаж АБН

Корабли российского Тихоокеанского флота проводят совместные учения по маневрированию с японскими силами самообороны. Об этом в понедельник сообщили в посольстве РФ в Токио.

Учения проходят около порта Майдзуру, к северу от Киото. В маневрах задействованы противолодочный корабль «Адмирал Трибуц», танкер «Борис Бутома», также японские эсминец-вертолетоносец «Хюга» и корабль обеспечения «Хиути».

Добавим, согласно плану, следующие совместные учения двух стран пройдут во Владивостоке. Япония уже получила соответствующее приглашение.

Напомним, в декабре 2016 года глава России Владимир Путин посетил с официальным визитом Японию. Он встретился с премьером Синдзо Абэ. По итогам поездки, Япония и Россия заключили ряд соглашений.

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