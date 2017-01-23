United Airlines приостановила полеты из-за сбоя в компьютерах Это касается только внутренних рейсов

Американская авиакомпания United Airlines приостановила полеты своих самолетов из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщило в понедельник Федеральное авиационное управление США.

Речь идет только о полетах внутри США. Международные рейсы поломка не затронула.

«Остановка полетов на внутренних линиях вызвана сбоем в IT инфраструктуре», — сообщила авиакомпания в своем аккаунте Twitter. Представители компании принесли извинения клиентам и заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы.

Напомним. в прошлом году из-за сбоя в IT-структурах были приостановлены полеты авиакомпании Delta Air Lines. В августе компьютерные системы перестали корректно работать и пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы. С такой же проблемой столкнулся перевозчик Southwest Airlines, полеты также были отменены.