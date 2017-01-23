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23.01.17 / 05:51 Новости / Общество / Россия и мир

United Airlines приостановила полеты из-за сбоя в компьютерах

Это касается только внутренних рейсов

Фото: amazontravel.ru United Airlines

Фото: amazontravel.ru

Американская авиакомпания United Airlines приостановила полеты своих самолетов из-за компьютерного сбоя. Об этом сообщило в понедельник Федеральное авиационное управление США.

Речь идет только о полетах внутри США. Международные рейсы поломка не затронула.

«Остановка полетов на внутренних линиях вызвана сбоем в IT инфраструктуре», — сообщила авиакомпания в своем аккаунте Twitter. Представители компании принесли извинения клиентам и заверили, что специалисты уже работают над решением проблемы.

Напомним. в прошлом году из-за сбоя в IT-структурах были приостановлены полеты авиакомпании Delta Air Lines. В августе компьютерные системы перестали корректно работать и пассажиры не могли зарегистрироваться на рейсы. С такой же проблемой столкнулся перевозчик Southwest Airlines, полеты также были отменены.

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