В Москве отменили 36 авиарейсов И 12 задерживают

В аэропортах Москвы в понедельники отменили 36 авиарейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписание».

В Шереметеьво отменено 30 рейсов и четыре задерживают. В Домодедово с опозданием вылетят восемь рейсов, также шесть отменили.

Добавим, в понедельник в столице, согласно прогнозам Гидрометцентра, возможны небольшие осадки. К концу недели синоптики прогнозируют резкое похолодание.

Напомним, накануне в московских аэропортах также отменили почти 40 рейсов. Девять вылетели с опозданием.