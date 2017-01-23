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23.01.17 / 17:15 Банки / Новости / Россия и мир / Финансы

Банк «Восточный» завершил операцию по присоединению «Юниаструм банка»

В ЕГРЮЛ внесли записи еще 20 января

Банк «Восточный» завершил операцию по реорганизации и присоединению «Юниаструм банка». Об этом в кредитно-финансовой организации рассказали в понедельник.

Сведения в ЕГРЮЛ (Единый государственный реестр юридических лиц) обновили 20 января. Все обязательства перед клиентами, сеть отделений и имущество «Юниаструм банка» перешли «Восточному». В результате сделки «Восточный» стал одним из крупнейших универсальных банков страны, отметил председатель правления банка Алексей Кордичев.

Отметим, активы «Восточного» увеличились на 40%. Клиентская база составляет 40 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса (МСБ). Портфель кредитов и гарантий субъектам МСБ составляет 60 млрд рублей.

Напомним, банки анонсировали планы по слиянию в июле 2016 года. В ноябре 2016 года акционеры «Восточного» одобрили операцию.

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