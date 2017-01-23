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23.01.17 / 04:26 Новости / Общество / Россия и мир

В Китае одновременно взорвали 19 зданий

На их месте построят деловой квартал

взрыв в Тянцзине news.cn взорвалиВ китайском городе Ухань 19 зданий взорвали за 10 секунд направленными взрывами. Об этом сообщает в воскресенье The South Chins Morning Post.

По данным издания, снос зданий состоялся 21 января в субботу. Для взрыва зданий потребовалось около пяти тон тротила.

Чтобы заложить тротил в 19 зданий, было сделано около 120 тыс. отверстий. В результате был снесен квартал многоэтажных домов, на месте которого позже построят современный деловой квартал. В нем планируется построить небоскреб, высота которого превысит 700 метров.

Напомним, в июле в Китае взорвали дамбу между озерами Лянцзы и Нюшань в провинции Хубэй. Это было сделано, чтобы понизить уровень воды, который поднялся из-за дождей. Для взрыва дамбы протяженностью 3,7 километра потребовалось 27 тонн взрывчатки.

По материалам: scmp.com
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