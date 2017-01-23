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23.01.17 / 17:47 Новости / Петербург и Ленобласть

В Петербурге запустили открытую городскую Wi-Fi сеть

В трех районах

wi-fiВ Петербурге начала работу Wi-Fi сеть, которая охватывает несколько районов города. Об этом сообщили в комитете по информатизации и связи Петербурга в понедельник.

Сеть работает в трех районах — Центральном, Петроградском и Василеостровском. Общее покрытие сети составляет более трех квадратных километров.  Скорость выхода в интернет для каждого пользователя, отметили в комитете, составляет не менее 1 Мбит/сек.

Петербургская городская сеть Wi-Fi отображается на мобильных устройствах как «SPb Free Wi-Fi». При подключении пользователь автоматически попадает на страницу авторизации. Здесь пользователю необходимо ввести свой номер телефона. После этого, на телефон приходит SMS с кодом, который нужно указать на странице авторизации.

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