Хакеры опубликовали в Twitter NYT сообщение о «ракетном ударе» России по США Издание проводит расследование случившегося

В одном из аккаунтов The New York Times (NYT) в социальной сети Twitter появилось сообщение о том, что Россия объявила о намерении нанести ракетный удар по США. Руководство признало факт взлома аккаунта в воскресенье.

«Срочная новость. Из заявления Владимира Путина следует, что Россия нанесет ракетный удар по Соединенным Штатам», — было сказано в сообщении, которое хакеры опубликовали в воскресенье утром. Позже издание объявило, что удалило твиты, опубликованные без ведома редакции. «Мы проводим расследование», — сообщили в NYT.

Как сообщает издание The Hill, за взлом может быть ответственна хакерская группировка OurMine. Ранее ее участники взламывали аккаунты в Twitter и сообщали о смерти королевы Великобритании Елизаветы II и певицы Бритни Спирс.

Напомним. накануне в одном из микроблогов BBC было опубликовано сообщение о том, что президент США Дональд Трамп был ранен во время инаугурации, которая состоялась 2о января. Позже руководство телеканала заявило, что аккаунт сзломали хакеры.