Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит сбор средств на политические цели Изменения вступят в силу в ближайшие дни

Сервис «Яндекс.Деньги» ограничит возможность сбора средств на кошелек на политические цели. Об этом в понедельник сообщили в сервисе.

Изменения вступят в силу в ближайшие дни. «Заботясь о миллионах пользователей, мы должны минимизировать эти риски. Это ограничение — стандарт для рынка электронных платежей», — рассказали в «Яндекс.Деньгах». Также в компании заявили, что ограничение на сбор средств в политических целях — «стандарт для российского рынка онлайн-платежей. Такие же ограничения, например, есть у Qiwi и PayPal».

Отметим, изменения внесут в условия пользовательского соглашения. Ранее глава Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный заявил, что Центральный Банк РФ потребовал от «Яндекс.Денег» закрыть электронный кошелек, используемый оппозиционером для сбора средств на избирательную кампанию.

Алексей Навальный объявил о намерении баллотироваться на пост президента России. Выборы запланированы на 2018 год.