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23.01.17 / 17:24 Новости / Общество / Россия и мир

Юристы выиграли суд против прокуратуры о блокировке YouPorn

Пока сайт не разблокировали

youporn в россииЮрист из Приморья рассказал об отмене решения суда, который постановил запретить доступ к сайту YouPorn в России. Адвокат Алексей Клецкин рассказал о решении суда в понедельник.

Клецкин заявил, что дело об отмене блокировки порносайта YouPorn на территории РФ выиграно. Доступ к сайту в настоящий момент еще заблокирован.

Сайт был заблокирован в сентябре прошлого года. Тогда же Роскомнадзор принял решение заблокировать Pornhub. Решение о блокировке YouPorn принял Первореченский районный суд Владивостока. Решение основывалось на доказательной базе из одного документа.

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