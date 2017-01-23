«Рязанский свинокомплекс» купит подсолнечный жмых за 29,7 млн рублей Планируется купить 1,68 тыс. тонн

«Рязанский свинокомплекс» закупит подсолнечный жмых на 29,73 млн рублей. Информация об этом была в понедельник размещена на портале госзакупок.

Предприятие намерено купить 1,68 тыс. тонн подсолнечного жмыха. Заявки на участие в торгах принимаются до 17 февраля. Итоги аукциона подведут 21 февраля.

Напомним, ранее ФГБУ «Государственный научно-исследовательский испытательный институт военной медицины» объявил о покупке кроликов и морских свинок. Всего учреждение намерено купить 70 кроликов породы «Советская шиншилла», 2, 26 тыс. крыс, 50 морских свинок и 500 мышей. Сумма контракта составляет 1,7 млн рублей.