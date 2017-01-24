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24.01.17 / 05:49 Новости / Россия и мир / Экономика

Администрация Обамы отправила Палестине $221 млн

Это произошло тайно

Администрация Обамы отправила Палестине $221 млн

Фото с сайта ria.ru

Администрация Обамы отправила Палестине $221 млн. Об этом передает Associated Press во вторник со ссылкой на официальных лиц.

Перевод средств состоялся в последние часы работы экс-президента США Барака Обамы. Против перевода денежных средств выступали многие члены Республиканской партии. Общая сумма передачи составила $227 млн. На программы, направленные на изменение климата, выделили $4 млн, на программы под эгидой ООН – $1,25 млн.

Напомним, окончательная передачи полномочий состоялась 20 января, в полдень, после того, как новоизбранный президент США Дональд Трамп на церемонии инаугурации произнес клятву. После этого Барак Обама больше не сможет вернуться на свой пост, поскольку занимал его в течение двух сроков.

По материалам: apnews.com
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