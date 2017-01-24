Импорт из Армении в Россию увеличился на 70% в 2016 году Медведев считает это результатом присоединения Армении к ЕАС

Импорт из Армении в Россию увеличился на 70% в прошлом году. Об этом во вторник заявил российский премьер Дмитрий Медведев.

Медведев назвал товарооборот между двумя странами стабильным. Также он считает, что импорт в РФ вырос за счет присоединения Армении к Евразийскому союзу.

Отметим, в Россию с визитом приехал премьер Армении Карен Карапетян. Во вторник он встретился с Дмитрием Медведевым.

Добавим, товарооборот России и Армении в январе-октябре 2016 года превысил $1 млрд. При этом российский экспорт снизился на 14,6%. Импорт из Армении увеличился в 2,1 раза до $314 млн.