Медведев: Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам «Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение»

Граждане России смогут ездить в Армению по внутренним паспортам. Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ… Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», — сказал глава правительств по итогам переговоров с армянским премьером Кареном Карапетяном.

Напомним, Карен Карапетян во вторник прибыл в Москву по приглашению российского правительства. Основной темой переговоров глав правительств стало взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.