Все новости

24.01.17 / 18:22 Новости / Россия и мир

Медведев: Россияне смогут ездить в Армению по внутренним паспортам

«Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение»

АрмениюГраждане России смогут ездить в Армению по внутренним паспортам.  Об этом сообщил во вторник премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

«Мы договорились, что жители нашей страны смогут ездить в Армению по внутренним общегражданским паспортам, о чем только что был подписан документ… Это будет укреплять сотрудничество в такой важнейшей сфере, как гуманитарное человеческое измерение», — сказал глава правительств по итогам переговоров с армянским премьером Кареном Карапетяном.

Напомним, Карен Карапетян во вторник прибыл в Москву по приглашению российского правительства. Основной темой переговоров глав правительств стало взаимодействие России и Армении в рамках Евразийского экономического союза.

Метки: ,

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016