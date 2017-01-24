Продажи автомобилей класса «люкс» в России в 2016 году выросли на 6,5% Всего три лидера продаж

Продажа автомобилей класса «люкс» в России в 2016 году выросли на 6,5%. Об этом передает «Автостат» во вторник.

Самой популярной маркой стала Mercedes-Benz Maybach S-Class. На нее приходится 60% продаж (684 автомобиля). Второе место по числу продаж занимает Bentley. Их продали 318 единиц. Завершает тройку лидеров Rolls-Royce – 110 единиц. Кроме того, в 2016 году на отечественных дорогах появилось 32 новых Ferrari, 25 Lamborghini, 17 Maserati и 5 Aston Martin.

В настоящее время примерно 60% автомобилей класса «люкс» в России находятся на учете в Москве – 5,2 тыс. единиц. В Петербурге числится 836 единиц, а в Подмосковье – 746.

Напомним, Mercedes-Benz в I полугодии прошлого года обогнал своего конкурента BMW по продажам. На тот момент компания продала 1 млн автомобилей. BMW, в свою очередь, продала 986 тыс. машин. Руководитель компании Mercedes-Benz заявлял, что рассчитывает вывести компанию в абсолютные лидеры продаж к 2020 году.