Бенатия может перейти в «Зенит» летом — источник На правах свободного агента

Защитник мюнхенской «Баварии» Медхи Бенатия может присоединиться к «Зениту» до конца летнего трансферного окна. Об этом во вторник АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

Руководство немецкого клуба не будет продлевать контракт с футболистом по окончании сезона, отметил источник. В «Зенит» марокканский защитник может перейти на правах свободного агента. На футболиста также претендуют селекционеры московского «Спартака».

Напомним, сейчас Бенатия на правах аренды выступает в туринском «Ювентусе». В текущем чемпионате футболист сыграл всего в семи матчах. К «Баварии» марокканец присоединился в августе 2014 года, контракт с немецкой командой рассчитан на пять лет. Вместе с мюнхенским клубом Бенатия дважды становился чемпионом Германии и один раз выиграл кубок страны.