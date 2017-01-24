Все новости

24.01.17 / 12:25 Новости / Петербург и Ленобласть / Спорт

Бенатия может перейти в «Зенит» летом — источник

На правах свободного агента

Защитник мюнхенской «Баварии» Медхи Бенатия может присоединиться к «Зениту» до конца летнего трансферного окна. Об этом во вторник АБН сообщил источник, близкий к руководству петербургского клуба.

Руководство немецкого клуба не будет продлевать контракт с футболистом по окончании сезона, отметил источник. В «Зенит» марокканский защитник может перейти на правах свободного агента. На футболиста также претендуют селекционеры московского «Спартака».

Напомним, сейчас Бенатия на правах аренды выступает в туринском «Ювентусе». В текущем чемпионате футболист сыграл всего в семи матчах. К «Баварии» марокканец присоединился в августе 2014 года, контракт с немецкой командой рассчитан на пять лет. Вместе с мюнхенским клубом Бенатия дважды становился чемпионом Германии и один раз выиграл кубок страны.

Метки:

Обсудить

Мы не покажем ваши личные данные никому

*

24SMI

  • Яндекс цитирования
  • Яндекс.Метрика
  • Рейтинг@Mail.ru
Учредитель и издатель - ООО "Агентство Бизнес Новостей". Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-61133
Оценки, высказываемые в рубриках "Колонки" и "Мнения", не являются позицией редакции
Материалы в рубрике "Пресс-релизы" размещаются на коммерческой основе
© 2001-2016