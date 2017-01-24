Берни Экклстоуна убрали с поста главы «Формулы-1» Бизнесмену предложили новую должность

Берни Экклстоуна убрали с должности главы «Формулы-1». Об этом в понедельник сообщило издание Auto motor und sport.

Как указывает издание, Экклстоуну предложили занять новую должность – почетный президент. По словам бизнесмена, он не знает, что это значит. Должность исполнительного директора «Формулы-1» занял 62-летний Чейз Кэри. Последний был вице-президентом медиахолдинга 21st Century Fox.

Напомним, в 2016 году «Формулу-1» купила американская компания Liberty Media. Планировалось, что Экклстоун проработает на своем посту следующие три года. Но Liberty Media поставила над ним своего человека — Чейза Кэри.