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24.01.17 / 00:19 Новости / Россия и мир / Спорт

Берни Экклстоуна убрали с поста главы «Формулы-1»

Бизнесмену предложили новую должность

Экклстоуна убрали с поста главы "Формулы-1"

Фото с сайта eurosport.ru

Берни Экклстоуна убрали с должности главы «Формулы-1». Об этом в понедельник сообщило издание Auto motor und sport.

Как указывает издание, Экклстоуну предложили занять новую должность – почетный президент. По словам бизнесмена, он не знает, что это значит. Должность исполнительного директора «Формулы-1» занял 62-летний Чейз Кэри. Последний был вице-президентом медиахолдинга 21st Century Fox.

Напомним, в 2016 году «Формулу-1» купила американская компания Liberty Media. Планировалось, что Экклстоун проработает на своем посту следующие три года. Но Liberty Media поставила над ним своего человека — Чейза Кэри.

По материалам: auto-motor-und-sport.de
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