Цена нефти марки Brent выросла В настоящее время ее стоимость - $55,51 за баррель

Цена нефти марки Brent увеличилась. Об этом стало известно в ходе торгов на Интерконтинентальной бирже во вторник.

Стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent увеличилась на 0,036% — до $55,51 за баррель. Стоимость нефти марки WTI упала на 0,396% и составила $53,01 за баррель.

Отметим, что на прошлой неделе показатели российских фондовых индексов снижались, доходя до уровня начала декабря 2016 года. Рубль также колебался вслед за нефтью, но ее влияние ослабевает. Эксперты уверены, что выход ЦБ на валютный рынок уменьшит влияние нефти еще больше. Кроме того, сегодняшняя рублевая стоимость нефти находится на приемлемом для отечественного бюджета отметке.