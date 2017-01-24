В Петербурге появится сервис поминутной аренды авто «Делимобиль» Начало работы – 30 января

В Петербурге появится сервис поминутной аренды автомобилей (каршеринга) «Делимобиль». Об этом во вторник рассказали в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Сервис заработает 30 января. Пользователи «Делимобиля» должны будут пройти регистрацию через мобильное приложение или сайт. После они получат доступ к парку автомобилей, размещенных в городе. Приложение найдет ближайший свободный автомобиль, покажет его уровень топлива и расскажет, как пройти до машины.

Автопарк «Делимобиля» — это новые машины петербургской сборки. В них установлена автоматическая коробка передач, парктроники и подогрев сидений.

На старте проекта в парке будет 100 автомобилей, до конца 2017 года их количество обещают увеличить до 300. Зона пользования — Петербург и Ленобласть, зона завершения аренды ограничивается пределами КАД. В течение всего февраля новые пользователи получат по 30 бесплатных минут.

Сервис «Делимобиль» работает по аналогии с каршеринговыми компаниями Европы. Проект финансирует Люксембургский фонд. В I квартале 2017 года в экономику Петербурга от реализации проекта поступит 200 млн рублей.

Отметим, каршеринг – это система краткосрочной поминутной аренды автомобилей для перемещения по городу. Ее называют альтернативой общественному транспорту и такси. Ранее сервис запустили в Москве. По статистике, один «Делимобиль» заменяет до 10 машин личного транспорта в городе.